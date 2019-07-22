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Усик: Руис сказал, что он мой фанат

Усик: Руис сказал, что он мой фанат
18:40 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Instagram

Новости спорта: Александр хочет поскорее увидеть реванш между Джошуа и Руисом.

Бывший абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик поделился мнением о поединке британца Энтони Джошуа с обладателем титулов WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом дивизионе Энди Руисом.

"Я своими глазами видел этот бой. Было заметно, что с Джошуа не все в порядке. Его что-то тревожило в голове и в сердце. Ну а с Руисом все наоборот. Его абсолютно ничего не тревожило. Помню, за несколько дней до своего поединка, Энди сфотографировался со мной и сказал, что он мой фанат.

Руис сейчас отличается тем, что у него нет проблем с боксом. А у Джошуа эти проблемы точно присутствуют. Что будет в реванше? Не могу ничего утверждать, я же не эксперт. Просто хочу поскорее увидеть эту встречу", - приводит слова Усика Behind The Gloves.

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Ранее сообщалось, что Усик может провести свой дебютный поединок в хэвивейте в андеркарде боя Геннадия Головкина. А известный промоутер Эдди Хирн сообщил, что соперником Александра станет камерунец Карлос Такам.

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Бокс, Джошуа, Новости бокса, Александр Усик, Энди Руис.
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