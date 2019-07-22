Ковалев: В тяжелом весе один удар решает многое

Новости спорта: Сергей Ковалев назвал рецепт успеха в тяжелом весе.

36-летний чемпион мира в полутяжелом весе по версии WBO Сергей Ковалев (33-3-1) поделился мнением о поединке британского супертяжеловеса Энтони Джошуа (22-1, 21 КО) с чемпионом мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Энди Руисом-младшим (33-1, 21 КO).

«Это тяжелый вес. И один удар решает многое, а порой даже все. Ребята талантливые, хоть у них и ожирение какое-то: никакого рельефа там не видно, как у Арнольда Шварценеггера.

В любом случае, они показали, что чемпионом можно стать, будучи не только легковесом или с горой мышц», – сказал Ковалев.