Руис рассказал о сложностях в переговорах с Джошуа по реваншу

Новости спорта: Стороны не могут договориться о месте проведения реванша.

В конце года должен состояться бой-реванш между Энди Руисом и Энтони Джошуа, однако стороны пока не могут договориться о месте проведения поединка.

Джошуа хочет драться поближе к дому, а Руис снова нацелен на бой в Нью-Йорке.

«Мы все еще ведем переговоры. Они пытаются затащить нас туда, то есть Джошуа хочет драться в Кардиффе. Я предпочитаю снова биться в Нью-Йорке».

«Мне бы уже хотелось все решить, снова победить Джошуа и двигаться дальше», - сказал Руис.

В июне мексиканец неожиданно победил Джошуа и забрал его пояса.