Спенс - Портер: дуэль взглядов (Видео)

В Лас-Вегасе (США) прошла пресс-конференция в преддверии объединительного боя между чемпионом мира по версии IBF в полусреднем весе Эрролом Спенсом и обладателем пояса WBC Шоном Портером.

Боксеры ответили на вопросы журналистов, а также провели традиционную битву взглядов, в ходе которой Спенс постоянно что-то говорил своему оппоненту.

Errol Spence Jr. and Shawn Porter weigh-in for the first time in Las Vegas ahead of their September 28 showdown at @STAPLESCenter#boxing #SpencePorter pic.twitter.com/GBCEdWMA9J

— Boxing Insider.com (@BoxingInsider) 20 июля 2019 г.