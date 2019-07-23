Пакьяо может встретиться с победителем боя Спенс - Портер

Новости спорта: Также он лично хочет посетить тот матч.

Обладатель титула чемпиона WBA в полусреднем дивизионе Мэнни Пакьяо может побиться с победителем поединка между чемпионом WBC Шоном Портером против чемпиона IBF Эррола Спенса.

"Как я смотрю на это? Давайте узнаем, что случится. Лично я не против. Хочу приехать на этот бой в сентябре", - приводит слова Мэнни FightHub.

Бой между Эрролой и Шоном состоится 28 сентября в Лос-Анджелесе на арене Staples Cente.

Напомним, что Пакьяо недавно одержал победу над бывшим чемпионом мира Китом Турманом раздельным решением судей.