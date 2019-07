В команде Деревянченко прокомментировали переговоры с Альваресом о бое

Советник украинского боксера Сергея Деревянченко, Кит Коннолли, прокомментировал решение мексиканца Сауля Альвареса начать переговоры по обязательной защите титула IBF.

"Наконец-то сторона Канело вышла на контакт. Похоже, теперь он заинтересован в том, чтобы сохранить свой титул и провести бой с Сергеем. Если мы получим реальное предложение, то сядем и обсудим варианты.

Если мы не сможем достичь соглашения в срок, Сергей будет более чем счастлив подраться с Головкиным за вакантный титул после того, как Канело будет его лишен", - приводит слова Коннолли журналист Майк Коппинджер.

Connolly continued: “If we can’t reach terms in a timely fashion, Sergey is more than happy to fight GGG for the vacant middleweight title after Canelo is stripped.” https://t.co/XjSpVsaa1e

— Mike Coppinger (@MikeCoppinger) 23 июля 2019 г.