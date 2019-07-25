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В команде Деревянченко прокомментировали переговоры с Альваресом о бое

В команде Деревянченко прокомментировали переговоры с Альваресом о бое
06:00 Сегодня Телеграф boxingnews.com.ua

Новости спорта: Сауль Альварес, похоже, заинтересовался в поединке с украинцем.

Советник украинского боксера Сергея Деревянченко, Кит Коннолли, прокомментировал решение мексиканца Сауля Альвареса начать переговоры по обязательной защите титула IBF.

"Наконец-то сторона Канело вышла на контакт. Похоже, теперь он заинтересован в том, чтобы сохранить свой титул и провести бой с Сергеем. Если мы получим реальное предложение, то сядем и обсудим варианты.

Если мы не сможем достичь соглашения в срок, Сергей будет более чем счастлив подраться с Головкиным за вакантный титул после того, как Канело будет его лишен", - приводит слова Коннолли журналист Майк Коппинджер.

Ранее сообщалось, что Международная боксерская федерация (IBF) перенесла промоутерские торги по бою Альварес – Деревянченко, поскольку стороны близки к договоренности о поединке.

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Бокс, Сауль Альварес, Новости бокса, Сергей Деревянченко.
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