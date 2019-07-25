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Давейко получил нового соперника вместо Гассиева

Давейко получил нового соперника вместо Гассиева
16:23 Сегодня Телеграф Хспорт

Новости спорта: Американец проведет бой против соотечественника.

Американский супертяжеловес Джоуи Давейко (19-7-4, 11 КО) получил нового соперника, который заменит получившего травму плеча россиянина Мурата Гассиева (26-1, 19 КО). Как сообщает Boxing Scene, им станет соотечественник Давейко Родни Эрнандес (13-7-2, 4 КО).

Боксеры проведут реванш. Первый их бой состоялся 14 апреля 2017 года, тогда поединок закончился ничьей.

Бой Давейко – Эрнандес состоится 27 июля в Арлингтоне, США.

Отметим, что для Гассиева бой против Давейко должен был стать дебютным в супертяжелом весе.

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Бокс, Новости бокса, Джоуи Давейко, Родни Эрнандес.
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