Реванш Джошуа - Руис под угрозой срыва

Реванш между чемпионом WBA, WBO, IBF, IBO в супертяжелом весе Энди Руис и британцем Энтони Джошуа может не состояться из-за допингового скандала, в который попал Диллиан Уайт.
Напомним, накануне боя с Оскаром Ривасом Уайт прошел допинг-тест, который показал содержание запрещенных веществ в его организме.
Тест был проведен Британским антидопинговым агентством (UKAD). Несмотря на возможное использование допинга, организация скрыла результаты проверки и разрешила Диллиану провести поединок с Ривасом.
Узнав об этом, Руис в своем Twitter намекнул на недобросовестность UKAD и заявил, что отказывается проводить реванш с Джошуа в Британии.
"Я не поеду в Великобританию на реванш", - написал Руис.
I’m not going to the UK for the rematch #issasetup https://t.co/ahbMJkPWxi— AndyRuizjr (@Andy_destroyer1) 24 июля 2019 г.
Отметим, что команда Джошуа планировала провести ответный бой именно на родине Энтони, поэтому неизвестно, какое решение теперь примут стороны.