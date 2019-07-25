Выборы в Верховную Рауду Украины
Скачать
Четверг, 25.07.2019
Лига чемпионов: результаты матчей 24 июля
Лига чемпионов: результаты матчей 24 июля
Уайт провалил допинг-тест
Уайт провалил допинг-тест
Светлана Гоцык - о своем прозвище, контракте с WWFC и реванше с Сормовой
Светлана Гоцык - о своем прозвище, контракте с WWFC и реванше с Сормовой
Российский боксер Максим Дадашев умер после боя
Российский боксер Максим Дадашев умер после боя

Реванш Джошуа - Руис под угрозой срыва

Реванш Джошуа - Руис под угрозой срыва
13:00 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: Энди не хочет ехать в Великобританию.

Реванш между чемпионом WBA, WBO, IBF, IBO в супертяжелом весе Энди Руис и британцем Энтони Джошуа может не состояться из-за допингового скандала, в который попал Диллиан Уайт.

Напомним, накануне боя с Оскаром Ривасом Уайт прошел допинг-тест, который показал содержание запрещенных веществ в его организме.

Тест был проведен Британским антидопинговым агентством (UKAD). Несмотря на возможное использование допинга, организация скрыла результаты проверки и разрешила Диллиану провести поединок с Ривасом.

Узнав об этом, Руис в своем Twitter намекнул на недобросовестность UKAD и заявил, что отказывается проводить реванш с Джошуа в Британии.

"Я не поеду в Великобританию на реванш", - написал Руис.

Отметим, что команда Джошуа планировала провести ответный бой именно на родине Энтони, поэтому неизвестно, какое решение теперь примут стороны.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Бокс, Джошуа, Новости бокса, Энди Руис.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Ла Лига может заблокировать выступления Гризманна в Барселоне
02 Кадровые потери Шахтера перед матчем с Динамо
03 Лига чемпионов: результаты матчей 24 июля
04 Роналду напал на полицейского в Китае
05 Лунин показал, как работает на тренировке Реала (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь