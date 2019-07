Реванш Джошуа - Руис под угрозой срыва

Реванш между чемпионом WBA, WBO, IBF, IBO в супертяжелом весе Энди Руис и британцем Энтони Джошуа может не состояться из-за допингового скандала, в который попал Диллиан Уайт.

Напомним, накануне боя с Оскаром Ривасом Уайт прошел допинг-тест, который показал содержание запрещенных веществ в его организме.

Тест был проведен Британским антидопинговым агентством (UKAD). Несмотря на возможное использование допинга, организация скрыла результаты проверки и разрешила Диллиану провести поединок с Ривасом.

Узнав об этом, Руис в своем Twitter намекнул на недобросовестность UKAD и заявил, что отказывается проводить реванш с Джошуа в Британии.

"Я не поеду в Великобританию на реванш", - написал Руис.

I’m not going to the UK for the rematch #issasetup https://t.co/ahbMJkPWxi