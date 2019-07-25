Хирн рассказал, за счет чего Кэмпбелл может победить Ломаченко

Новости спорта: Эдди Хирн назвал Василия Ломаченко гением.

Промоутер Люка Кэмпбелла Эдди Хирн считает, что факт того, что бой с чемпионом мира по версиям WBA и WBO Василием Ломаечнко будет проходить в Великобритании может помочь британцу победить.

"Ломаченко сейчас лучший из лучших, он гений. Это здорово, что такие боксеры приезжают на бои в Великобританию Кроме того, именно здесь у Кэмпбелла есть хороший шанс победить, так как здесь он дома.

Если бы ему просто нужны были деньги, то поединок организовали бы в США. Но не надо недооценивать Люка, он - хорошо подготовленный боксер", - цитирует Хирна Sky Sports.

Ранее Хирн заявил, что Кэмпбеллу хватит интеллекта победить Ломаченко.

Напомним, бой Ломаченко - Кэмпбелл состоится 31 августа. На кону боя будут не только пояса Ломаченко, но и вакантный титул WBC.