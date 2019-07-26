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Аргентинский боксер Уго Сантильян умер в возрасте 23 лет

Аргентинский боксер Уго Сантильян умер в возрасте 23 лет
05:49 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости спорта: В возрасте 23 лет умер аргентинский боксер Уго Сантильян, от полученных в бою травм.

Аргентинский боксер Уго Сантильян скончался в четверг в результате повреждений, полученных во время поединка.

Об этом сообщает BBC.

«Уго Сантильян, 23-летний аргентинский боксер, умер в этот четверг из-за травм, полученных в ходе спортивного поединка в прошлую субботу. Это уже вторая гибель известных боксеров за эту неделю, поскольку во вторник была подтверждена смерть российского 28-летнего спортсмена Максима Дадашева - тоже от спортивных травм», - говорится в сообщении.

Сантильяна вовремя госпитализировали и прооперировали, однако медицинское вмешательство так и не помогло спасти жизнь молодого аргентинского боксера.

Боксерское сообщество с прискорбием отреагировало на эти две смерти, назвав текущую неделю «печальной для бокса».

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Травма, Аргентина, Бокс, Боксер.
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