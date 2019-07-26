Тайсон Фьюри узнал имя следующего соперника

Новости спорта: Стало известно, с кем будет драться Тайсон Фьюри на пути к реваншу с Деонтеем Уайлдером

Британский супертяжеловес Тайсон Фьюри (28-0-1, 20 КО), четыре года назад лишивший Владимира Кличко его чемпионских поясов, получил своего следующего соперника. Им станет бывший чемпион мира Чарльз Мартин (27-2-1, 24 КО) по прозвищу Принц.

Американец Чарльз Мартин завоевал титул IBF в 2016 году, одолев в чемпионском бою украинца Вячеслава Глазкова. После двух равных раундов в том поединке Глазков подвернул ногу и травмировал правое колено, после чего не смог продолжить поединок. В итоге рефери зафиксировал победу Мартина техническим нокаутом.

Однако уже в следующем бою Чарльз Мартин лишился этого пояса, проиграв нокаутом Энтони Джошуа.

Отметим, что телеканал ESPN, сотрудничающий с Тайсоном Фьюри, настоял, чтобы соперником "Цыганского короля" стал боксер из США. Планируется, что поединок состоится в середине осени. Если Фьюри пройдет Мартина, то в феврале у него должен состояться реванш с чемпионом мира WBC Деонтеем Уайлдером (41-0-1, 40 КО).