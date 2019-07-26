Усик: Получил массу удовольствия от боя Пакьяо

Новости спорта: Александр Усик рассказал о впечатлениях от поединка Пакьяо - Турман.

Экс-абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик поделился впечатлениями от поединка Мэнни Пакьяо и Кита Турмана, в котором 40-летний филиппинец одержал победу.

"Он - красавец, верующий человек. Много за ним наблюдаю, он семьянин и он пашет, поэтому и выигрывает. Он просто великолепен. Я смотрел перед сном этот поединок и получил массу удовольствия от этого сумасшедшего чувака", - сказал Усик в интервью YouTube-каналу Mafisportsmedia.

Ранее Тони Беллью рассказал чего ждет от Александра Усика в супертяжелом весе, заявив, что он будет на голову выше многих своих оппонентов.