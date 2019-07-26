Уайт может получить длительную дисквалификацию за допинг

Новости спорта: Диллиан Уайт рискует надолго покинуть профессиональный бокс.

Уайт провалил допинг-тест перед боем с Оскаром Ривасом (26-1, 18 КО) за титул «временного» чемпиона WBC, что не помешало британцу выйти на ринг и одержать победу единогласным решением судей.

В организме Уайта обнаружили стероиды, которые имеют широкое распространение среди бодибилдеров. Промоутеры Уайта и Британский боксерский совет о проблемах бойца с прохождением допинг-теста не оповестили ни представителей WBC, ни команду Риваса.

World Boxing News сообщает, что при самом худшем раскладе 31-летнему Уайту грозит дисквалификация на четыре года. Все дело в том, что в 2012 году Диллиан уже попадался на применение запрещенных препаратов, что стоило ему двух лет карьеры.

Промоутер Диллиана Уайта Эдди Хирн уверяет, что его боксер перед боем с Оскаром Ривасом прошел обширное тестирование VADA и антидопинговой службы Великобритании.