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Уайт может получить длительную дисквалификацию за допинг

Уайт может получить длительную дисквалификацию за допинг
11:40 Сегодня Телеграф sport.ua

Новости спорта: Диллиан Уайт рискует надолго покинуть профессиональный бокс.

Уайт провалил допинг-тест перед боем с Оскаром Ривасом (26-1, 18 КО) за титул «временного» чемпиона WBC, что не помешало британцу выйти на ринг и одержать победу единогласным решением судей.

В организме Уайта обнаружили стероиды, которые имеют широкое распространение среди бодибилдеров. Промоутеры Уайта и Британский боксерский совет о проблемах бойца с прохождением допинг-теста не оповестили ни представителей WBC, ни команду Риваса.

World Boxing News сообщает, что при самом худшем раскладе 31-летнему Уайту грозит дисквалификация на четыре года. Все дело в том, что в 2012 году Диллиан уже попадался на применение запрещенных препаратов, что стоило ему двух лет карьеры.

Хирн: Уайт абсолютно сломлен

Промоутер Диллиана Уайта Эдди Хирн уверяет, что его боксер перед боем с Оскаром Ривасом прошел обширное тестирование VADA и антидопинговой службы Великобритании.

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Бокс, Новости бокса, Диллиан Уайт.
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