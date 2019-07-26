Тренер Пакьяо рассказал, когда боксер уйдет на пенсию

Новости спорта: Фредди Роуч хотел бы увидеть реванш Пакьяо с Мейвезером.

Тренер чемпиона WBA в полусреднем весе Мэнни Пакьяо Фредди Роуч рассказал, что хочет посмотреть на реванш филиппинца с Флойдом Мейвезером. Наставник уверен, что смог бы подготовить своего подопечного, а после этого боя отправил бы его на пенсию.

"На счет реванша не уверен. Я так понимаю, Мейевезер избегает его. Флойд не остался после объявления судейского вердикта, он не начал кого-то вызывать, как это обычно бывает. Я думаю, что выступление Мэнни его напугало. Деньги здесь ничего не изменят.

Поражение от Мейвезера мучает Пакьяо. Он мог намного лучше показать себя тогда. В том поединке Мэнни был травмирован. Но я могу гарантировать, что реванш сложился бы по-другому. Как тренер я позабочусь о том, чтобы Мэнни подошел к бою в лучшей форме, чем он был перед первым поединком. Я знаю, что он сильно хочет этого реванша Мейвезером. Я сказал Пакьяо, что если он проведет этот бой с Флойдом, то победит его и уйдет на пенсию", - цитирует Роуча Boxingnews24.com.