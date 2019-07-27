Диллиан Уайт прокомментировал проваленный допинг-тест

Новости спорта: Британский супертяжеловес, официальный претендент на титул чемпиона мира по версии WBC Диллиан Уайт прокомментировал информацию о провале допинг-теста.

В пробах Уайта были обнаружены эпиметандиенон и гидроксиметандиенон — метаболиты анаболического стероида Дианабола. Теперь спортсмену грозит дисквалификация на четыре года. Несмотря на проваленный допинг-тест, Уайт был допущен к бою с Оскаром Ривасом и одержал победу в этом поединке.

«Я был очень расстроен тем, что говорилось обо мне в последние дни. Адвокаты занимаются этим вопросом. Мне сказали, чтобы я пока не давал комментариев.

Скажу лишь, что меня допустили к поединку, я честно победил. Спасибо всем за поддержку», — приводит слова Уайта Independent.