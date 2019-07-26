Ковалев: Предложение со стороны Альвареса очень серьезное

Новости спорта: Перед потенциальным боем с Саулем Альваресом Сергей Ковалев должен победить британца Ярда.

Чемпион мира по версии WBO в полутяжелом весе россиянин Сергей Ковалев подтвердил, что получил предложение от мексиканца Сауля Альвареса, но также подтвердил, что сперва проведет поединок со своим обязательным претендентом британцем Энтони Ярдом.

"Бой с Ярдом состоится. Это не обсуждается. Челябинск – это мой дом, и я хочу боксировать здесь. Предложение со стороны Альвареса очень серьезное, мы действительно его рассматриваем, но на предстоящий бой это никак не влияет", – цитирует Ковалева Р-Спорт

Напомним, бой Ковалев-Ярд состоится 24 августа в Челябинске.