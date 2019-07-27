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Сауль Альварес должен определиться с защитой пояса IBF до 29 июля

Сауль Альварес должен определиться с защитой пояса IBF до 29 июля
18:20 Сегодня Телеграф allboxing.ru Фото: Инстаграм

Новости спорта: Команда Сауля Альвареса решает вопрос о бое с обязательным претендентом на титул IBF Сергеем Деревянченко.

Как сообщает журналист портала The Athletic Лэнс Пагмайер, руководство IBF совместно с представителями обязательного претендента на титул этой организации в среднем весе Сергея Деревянченко установили, что полудню понедельника (29 июля) команда обладателя этого титула Сауля «Канело» Альвареса должна определиться со своими планами по защите титула.

Представители Альвареса и Деревянченко уже ведут переговоры, и, возможно, им удастся договориться. Если нет, то по информации портала, Канело откажется от чемпионского пояса, и представители Деревянченко начнут переговоры с экс-чемпионом мира в среднем весе Геннадием Головкиным о бое за вакантный титул IBF.

Другой журналист этого портала Майк Коппинджер сообщил, что стриминговый сервис DAZN, с которым у Альвареса есть долгосрочный многомиллионный контракт, уже одобрил кандидатуру Деревянченко без дополнительного условия о том, что затем Альварес должен провести еще один бой с Головкиным на DAZN, но позднее, он написал, что, по информации источников, DAZN все же хочет получить от Альвареса гарантии проведения третьего боя с Головкиным.

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Бокс, Сауль Альварес, Новости бокса, Сергей Деревянченко.
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