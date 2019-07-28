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Рамирес - Хукер. Видео нокаута

Рамирес - Хукер. Видео нокаута
13:31 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Твиттер

Новости спорта: Хосе Рамирес объединил титулы WBC и WBO в первом полусреднем весе.

В Арлингтоне (США) состоялся вечер профессионального бокса, главным событием которого стал объединительный бой между чемпионом мира версии WBC в первом полусреднем весе Хосе Рамиресом и обладателем титула WBO Морисом Хукером.

Рамирес организовал сопернику нокдаун уже в первой трехминутке, наступив на ногу. А в шестом раунде Хосе потряс Мориса тяжелым левым хуком, после чего развил свою атаку и вынудил рефери остановить бой.

Благодаря победе Рамирес объединил пояса WBC и WBO в первом полусреднем весе.

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Бокс, Новости бокса, Хосе Рамирес.
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