Рамирес - Хукер. Видео нокаута

Новости спорта: Хосе Рамирес объединил титулы WBC и WBO в первом полусреднем весе.

В Арлингтоне (США) состоялся вечер профессионального бокса, главным событием которого стал объединительный бой между чемпионом мира версии WBC в первом полусреднем весе Хосе Рамиресом и обладателем титула WBO Морисом Хукером.

Рамирес организовал сопернику нокдаун уже в первой трехминутке, наступив на ногу. А в шестом раунде Хосе потряс Мориса тяжелым левым хуком, после чего развил свою атаку и вынудил рефери остановить бой.

Jose Ramirez becomes the unified junior welterweight champion! #HookerRamirez pic.twitter.com/Yt2phbMbNM — On The Ropes (@OTRboxingshow) July 28, 2019

Благодаря победе Рамирес объединил пояса WBC и WBO в первом полусреднем весе.