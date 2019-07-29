Промоутер Риваса - о допинге Уайта

Новости спорта: Ивон Мишель также опроверг, что его подопечный принимал запрещенные препараты.

Британский супертяжеловес Диллиан Уайт в бою за временное чемпионство WBC против колумбийца Оскара Риваса победил оппонента единогласным решением судей, но после поединка выяснилось, что он провалил допинг-тест.

Позже появилась информация о том, что сам Ривас использовал запрещенные препараты, поэтому промоутер колумбийского боксера Ивон Мишель решил прокомментировать появившеюся информацию.

"Все, кто утверждает, что Оскар якобы сдал положительный тест на допинг, просто создают дымовую завесу и лгут. У них не может быть никаких серьезных доказательств. Ривас никогда не сдавал положительные допинг-пробы как на протяжении любительской карьеры, так и в течение 10 лет выступлений в профи", - начал Ивон.

Промоутер Диллиана Уайта ранее заявлял, что после того, как его подопечный провалил допинг-тест, они сразу рассказали об этом команде Оскара Риваса. Промоутер колумбийца, в свою очередь, признался, что о положительной допинг пробе британца они ничего не знали.

"Мы до сих пор удивлены. Более того, мы не понимаем, что вообще произошло. Если Уайт сдал положительный тест, почему его допустили к бою? На каком основании это сделали? Безусловно, это решение очень повлияло на будущее Риваса на ринге и за его пределами! Нам никто ничего не сказал об этой ситуации ни до, ни после боя", - приводит слова Мишеля World Boxing News.