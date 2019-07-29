Назван гонорар Усика за бой против Такама

Новости спорта: В случае успешного дебюта в хэвивейте украинца ждут гораздо более "денежные" поединки.

Гонорар абсолютного чемпиона мира Александра Усика за выход в ринг против Карлоса Такама составит 1,2 миллиона долларов. Такам за этот бой заработает 800 тысяч долларов.

Дебют Усика в супертяжелом дивизионе состоится 12 или 19 октября в Чикаго в мультифункциональной Wintrust Arena, которая была открыта в 2017 году и вмещает 10 387 зрителей.

Чикаго в качестве места проведения боя был выбран в том числе и потому, что здесь традиционно активна украинская диаспора. В районе Чикаго Ukranian Village (Украинская деревня) проживает около 125 тысяч этнических украинцев, которые говорят преимущественно на украинском языке.

Еще в декабре 2002 года Украинская деревня была объявлена достопримечательностью Чикаго, а в 2005 и затем в 2007 годах формальные границы района были расширены. Всего в штате Иллинойс проживает около 200 000 этнических украинцев.

Напомним, что поединок против камерунца Карлоса Такама должен был состояться в мае, но был перенесен из-за травмы бицепса Усика.В случае победы над Такамом у украинца вырисовываются неплохие перспективы на более выгодные в спортивном и коммерческом планах поединки в супертяжелом дивизионе.

В последнем бою Александр Усик победил нокаутом Тони Беллью в ноябре прошлого года и защитил все свои титулы в крузервейте. Однако позже украинец остался без чемпионских поясов из-за перехода в супертяжелый вес.

38-летний Такам в своем последнем поединке выиграл у Сенада Гаши, а до этого проиграл Дереку Чисоре и Энтони Джошуа.