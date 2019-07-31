Ломаченко заработал 15 млн долларов за карьеру

Новости спорта: Он в тройке самых высокооплачиваемых боксеров в истории Украины.

Василий Ломаченко уже заработал за свою боксерскую карьеру 15 млн долларов. Также он вошел в тройку самых высокооплачиваемых боксеров в истории Украины. Об этом сообщает Mixsport.pro.

В профессиональный бокс Василий Ломаченко переходил в ранге двукратного олимпийского чемпиона. На него был огромный спрос среди ведущих боксерских промоутерских компаний. Гонку вооружений в итоге выиграла Top Rank, глава которой Боб Арум был персональным фаном боксерского таланта Василия. По нашей информации, Боб сознательно вложился в украинца, обеспечив ему хорошие финансовые условия и неплохие подъемные за подпись в контракте. Уже второй бой Ломаченко стал чемпионским, а в третьем украинец оформил себе звание чемпиона мира уже среди профессионалов.

К 2018 году Василий зарабатывал около миллиона долларов за чемпионский поединок. Но после подписания контракта Top Rank c платформой ESPN, которая стала новым транслятором боксерских шоу Top Rank, Ломаченко стал зарабатывать по 2-3 миллиона за бой. На данный момент, Василий заработал 15 млн долларов и занял почетное третье место среди самых высокооплачиваемых боксеров в истории Украины. По этому показателю Ломаченко уступает только Владимиру и Виталию Кличко.

Впрочем, после уплаты налогов и комиссий своей промоутерской компании, менеджеру и команде у Ломаченко остается только половина из этой суммы. После чего Василий еще делит ее в пропорции 50 на 50 со своим тренером и отцом Анатолием Ломаченко. Таким образом, «чистыми» Василий на данный момент заработал меньше 4 миллионов долларов. И столько же помог заработать своему отцу.

Напомним, 31 августа в Лондоне чемпион мира WBA и WBO в легком весе (до 61,2 кг) Василий Ломаченко проведет поединок за титул WBC против британца Люка Кэмпбелла. Впервые в карьере Ломаченко сразится сразу за три чемпионских титула - WBC, WBA и WBO.