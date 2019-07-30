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Дортикос хочет увидеть реванш Гассиева и Усика в супертяжелом весе

Дортикос хочет увидеть реванш Гассиева и Усика в супертяжелом весе
22:50 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Twitter

Новости спорта: Дортикос хотел бы увидеть повторный бой Мурата Гассиева и Александра Усика.

Кубинский боксёр Юниер Дортикос заявил, что хотел бы увидеть повторный бой россиянина Мурата Гассиева и украинца Александра Усика. В финале Суперсерии Усик победил Гассиева решением судей, после этого оба боксёра перешли в супертяжёлый вес.

«Бой с Гассиевым был хорошим опытом, я выглядел в нём неплохо. Желаю Мурату удачи в супертяжёлом весе. Если Гассиев и Усик проведут реванш в супертяжёлом весе, это событие будет очень большим. Я считаю их обоих боксёрами самого высокого уровня. Уверен, они покажут отличный бой.

У Гассиева в руках динамит. Он должен получить шанс на второй поединок с Усиком, он его заслужил», — сказал Дортикос в интервью LuckyPunchnet.

Назван гонорар Усика за бой против Такама

На пути в финал Суперсерии Гассиев нокаутировал Дортикоса.

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Бокс, Бокс новости, Мурат Гассиев, Юниер Дортикос.
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