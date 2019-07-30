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"Ел бы бургеры": Руис готовится к реваншу против Джошуа

"Ел бы бургеры": Руис готовится к реваншу против Джошуа
16:42 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Instagram

Новости спорта: Энди Руис заявил, что к реваншу с Энтони Джошуа хочет набрать хорошую форму.

Чемпион мира в супертяжёлом весе, американо-мексиканский боксёр Энди Руис заявил, что к реваншу с Энтони Джошуа хочет набрать хорошую форму. Соперники провели бой 1 июня, Руис одержал сенсационную победу, несмотря на статус откровенного аутсайдера. При этом, как отмечали специалисты, Руис перед боем не смог сбросить вес: внешне боксёр не напоминал атлета.

«Я хочу быть в лучшей форме. Хочу и дальше шокировать мир, вы знаете. В этом случае я буду быстрее, сильнее, буду более техничным бойцом. Если я смогу превратить этот жир в мускулы, будет здорово, я работаю над этим, выбираю правильную еду. Если бы не делал этого, то ел бы бургеры с беконом и разными видами сыра.

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Людям нужно понять, что я добился таких успехов, несмотря на лишний вес. Только представьте, какие бы у меня были результаты, если бы не лишний вес», — приводит слова Руиса USA Today.

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