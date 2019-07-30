Скачать
Вторник, 30.07.2019
Лига чемпионов: расписание матчей квалификации 30 июля
Лига чемпионов: расписание матчей квалификации 30 июля
Назван гонорар Усика за бой против Такама
Назван гонорар Усика за бой против Такама
Роналду получил награду "Легенда"
Роналду получил награду "Легенда"
Два игрока Динамо вошли в ТОП-50 молодых талантов по версии УЕФА
Два игрока Динамо вошли в ТОП-50 молодых талантов по версии УЕФА

Ковалев был снят с авиарейса в США

Ковалев был снят с авиарейса в США
17:00 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Twitter

Новости спорта: Сергей Ковалев планировал перелет из Майами в Лос-Анджелес.

Российский боксер Сергей Ковалев, который является чемпионом мира в полутяжелом весе по версии WBO, был снят с авиарейса в США. Об этом сообщил портал The Athletic.

По информации источника, боксера выгнали из самолета, который совершал перелет из Майами в Лос-Анджелес. Авиакомпания приняла такое решение из-за жалоб одной из пассажирок, которая заявила, что россиянин схватил ее за руку, поцеловал, а затем осыпал купюрами.

При этом полиция не стала расследовать данную ситуацию. Стоит отметить, что летом прошлого года Ковалев вместе с другом преследовал женщину и в итоге она обратилась в суд с сотрясением мозга и переломом носа.

Ковалев отказался от боя с Альваресом

Россиянин был арестован и вышел под залог 50 тысяч долларов. Теперь ему грозит лишение свободы сроком на четыре года.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Бокс, Новости бокса, Сергей Ковалев, Бокс новости.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Американка побила уникальный рекорд в легкой атлетике
02 Лига чемпионов: расписание матчей квалификации 30 июля
03 Гармаш рассказал, как забил победный гол в ворота Шахтера
04 Бокс. Постол проведет титульный бой с Рамиресом
05 Появились претенденты на Рибери: список клубов
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь