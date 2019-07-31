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Ковалев: России необходимо лечение

Ковалев: России необходимо лечение
08:03 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: Ковалёв прокомментировал ситуацию с лесными пожарами в Сибири.

Чемпион мира по версии WBO в полутяжёлом весе Сергей Ковалёв прокомментировал ситуацию с лесными пожарами в Сибири. Спортсмен призвал высшее руководство страны принять неотложные меры и прибегнуть к помощи МЧС.

«В связи с активной подготовкой к предстоящему бою Ковалёв — Ярд, к сожалению, только сегодня узнал о серьёзности пожара в Сибири. Моё обращение к правительству РФ.

Прошу власти России принять незамедлительные меры в тушении адского пожара в сибирском регионе.

 
 
 
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В связи с активной подготовкой к предстоящему бою #КовалёвЯрд к сожалению только сегодня узнал о серьёзности пожара в Сибири. Моё обращение к правительству РФ. Прошу власти России, принять незамедлительные меры в тушении адского пожара в сибирском регионе. Очень жалко зверей, птиц и лес, который даёт нам чистый воздух. У России воспаление лёгких и ей необходимо лечение, в котором ей необойтись без помощи МЧС и властей России!!! #потушитепожарысибири #спаситесибирь #россия #власть #мчс #пожар #лес

Публикация от Sergey «KRUSHER» Kovalev (@sergeykrusherkovalev)

Ковалев был снят с авиарейса в США

Очень жалко зверей, птиц и лес, который даёт нам чистый воздух. У России воспаление лёгких, и ей необходимо лечение, в котором ей не обойтись без помощи МЧС и властей России", — написал Ковалёв.

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