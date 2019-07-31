Ковалев: России необходимо лечение

Новости спорта: Ковалёв прокомментировал ситуацию с лесными пожарами в Сибири.

Чемпион мира по версии WBO в полутяжёлом весе Сергей Ковалёв прокомментировал ситуацию с лесными пожарами в Сибири. Спортсмен призвал высшее руководство страны принять неотложные меры и прибегнуть к помощи МЧС.

«В связи с активной подготовкой к предстоящему бою Ковалёв — Ярд, к сожалению, только сегодня узнал о серьёзности пожара в Сибири. Моё обращение к правительству РФ.

Прошу власти России принять незамедлительные меры в тушении адского пожара в сибирском регионе.

Очень жалко зверей, птиц и лес, который даёт нам чистый воздух. У России воспаление лёгких, и ей необходимо лечение, в котором ей не обойтись без помощи МЧС и властей России", — написал Ковалёв.