Скачать
Среда, 31.07.2019
Михаэль Шумахер смотрит Формулу-1
Михаэль Шумахер смотрит Формулу-1
Назван гонорар Усика за бой против Такама
Назван гонорар Усика за бой против Такама
Колос в дебютном матче УПЛ обыграл Мариуполь
Колос в дебютном матче УПЛ обыграл Мариуполь
Лига чемпионов: результаты матчей квалификации 30 июля
Лига чемпионов: результаты матчей квалификации 30 июля

Владимир Кличко назвал своего лучшего друга

Владимир Кличко назвал своего лучшего друга
08:43 Сегодня Телеграф

Новости спорта: Легенда бокса порассуждал о дружбе.

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко поздравил своего брата Виталия с Международным днем дружбы, который отмечают 30 июля.

"Друг - это тот человек, с которым вы можете поделиться радостью и печалью, кто-то, кому вы можете доверять, или тот, с кем вы можете просто посмеяться. Другом может быть ваш учитель, спарринг-партнер или самый заядлый критик. На моем пути меня поддерживали многие хорошие люди.

В детстве моя семья часто переезжала, потому что отец был военным и служил в разных странах. Я привык видеть, как люди приходят и уходят. Моим лучшим другом со дня появления на свет был и остается старший брат Виталий. Он никогда не отчаивается и принимает все проблемы с юмором. В день дружбы я хочу поблагодарить Виталия за те полезные навыки, которым он учил меня с первых дней жизни", - написал Кличко в своем Facebook-аккаунте.

Владимир Кличко показал разминку с милыми девушками (Видео)

Ранее Владимир опроверг слухи о своем возвращении в профессиональный бокс и заявил, что собирается заняться другой деятельностью.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Виталий Кличко, Владимир Кличко, Бокс, Бокс новости.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Швед забил шикарный гол за Селтик в дебютном матче (Видео)
02 Михаэль Шумахер смотрит Формулу-1
03 Тоттенхэм обыграл Реал в полуфинале Audi Cup
04 В чемпионате Украины футбольный тренер впервые получил желтую карточку
05 Лига Европы: определились первые участники 2-го квалификационного раунда
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь