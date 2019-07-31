Владимир Кличко назвал своего лучшего друга

Новости спорта: Легенда бокса порассуждал о дружбе.

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко поздравил своего брата Виталия с Международным днем дружбы, который отмечают 30 июля.

"Друг - это тот человек, с которым вы можете поделиться радостью и печалью, кто-то, кому вы можете доверять, или тот, с кем вы можете просто посмеяться. Другом может быть ваш учитель, спарринг-партнер или самый заядлый критик. На моем пути меня поддерживали многие хорошие люди.

В детстве моя семья часто переезжала, потому что отец был военным и служил в разных странах. Я привык видеть, как люди приходят и уходят. Моим лучшим другом со дня появления на свет был и остается старший брат Виталий. Он никогда не отчаивается и принимает все проблемы с юмором. В день дружбы я хочу поблагодарить Виталия за те полезные навыки, которым он учил меня с первых дней жизни", - написал Кличко в своем Facebook-аккаунте.

Ранее Владимир опроверг слухи о своем возвращении в профессиональный бокс и заявил, что собирается заняться другой деятельностью.