Диллиана Уайта лишили титула чемпиона мира по версии WBC

Новости спорта: WBC лишил Уайта звания временного чемпиона из-за проваленной допинг-пробы.

Всемирный боксерский совет (WBC) объявил, что временно лишил британца Диллиана Уайта (26-1, 18 КО) звания временного чемпиона мира в супертяжелом дивизионе и статуса обязательного претендента.

Такое решение было принято в связи с проваленной допинг-пробой боксера, которую Уайт сдал перед боем с колумбийцем Оскаром Ривасом. В организме британца были обнаружены два метаболита запрещенного препарата дианабол.

WBC уведомил Уайта и его команду о возможности предоставить свою позицию на следственном слушании, которое состоится в ближайшее время.

Напомним, что после победы над Ривасом Уайт стал официальным претендентом на бой с Деонтеем Уайлдером, который владеет поясом WBC.