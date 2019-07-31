Бетербиев рассказал, за счет чего победит Гвоздика

Новости спорта: Россиянин вспомнил первый бой с украинцем в любителях.

Чемпион мира в полутяжелом весе по версии IBF Артур Бетербиев поделился мнение о предстоящем объединительном поединке с обладателем пояса WBC Александром Гвоздиком.

Украинец и россиянин уже встречались между собой на любительском ринге. Тогда Бетербиев досрочно победил своего соперника в рамках турнира Ahmet Comert Memorial.

"Думаю, Гвоздик стал еще лучше с того момента, когда мы с ним встречались. Я буду по максимуму готовиться на поединок с ним. Я уже начал подготовку к этому бою, пусть пока не активную. Трешток с украинцем? Посмотрим. Тут, как говорится, я поддержу, если что-то начнется", - заявил Бетербиев.

Отметим, что бой Гвоздик - Бетербиев предположительно должен состояться 18 октября в США.

Напомним, ранее Александр Гвоздик высказался о своем следующем сопернике, назвав его боксером силового плана и жестким панчером.