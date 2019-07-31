Уайлдер намерен стать абсолютным чемпионом хэвивейта

Новости спорта: Деонтей выразил уверенность в своих силах.

Обладатель титула WBC в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер рассказал о своих дальнейших планах. Американец хочет провести поединки с Луисом Ортисом и Тайсоном Фьюри, а затем планирует стать абсолютным чемпионом хэвивейта.

"Сначала я выйду в ринг с Луисом Ортисом. После того, как я его уничтожу, займусь Тайсоном Фьюри. Хочу отправить в нокаут этого старика.

Объединение чемпионских поясов? Я верю, что скоро стану абсолютным чемпионом мира. Мои пояса ждут меня. Всегда говорил, что я еще получу свой шанс", - приводит слова Уайлдера RingNews24.

Отметим, что всеми остальными поясами в хэвивейте (WBO, WBA, IBO и IBF) сейчас владеет мексиканец Энди Руис.