Поветкин - о предстоящем бое с Хьюи Фьюри

Новости спорта: Александр Поветкин проведет следующий бой 31 августа.

Российский супертяжеловес Александр Поветкин проведет поединок против Хьюи Фьюри. Бой состоится в рамках большого вечера бокса, главным событием которого станет поединок Василия Ломаченко и Люка Кэмпбелла.

Поветкин прокомментировал предстоящий поединок против Фьюри.

"Хьюи Фьюри - молодой, сильный и непростой боксер. Это хороший и ответственный поединок. Я рад, что мой бой состоится в Англии, где люди по-настоящему любят бокс", - цитирует Поветкина сайт промоутерской компании Мир бокса.

Напомним, бой Поветкин - Фьюри состоится 31 августа в Лондоне на арене О2.