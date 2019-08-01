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Джошуа заинтригован боем Фьюри - Поветкин

Джошуа заинтригован боем Фьюри - Поветкин
12:42 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Twitter

Новости спорта: Британский промоутер Эдди Хирн поделился мнением о предстоящем поединке соотечественника Хьюи Фьюри и россиянина Александра Поветкина.

Бой состоится 31 августа на стадионе O2 Arena в Лондоне в андеркарде поединка Василий Ломаченко — Люк Кэмпбелл.

«Я говорил с Энтони Джошуа об этом бое, он очень заинтригован. Джошуа дрался с Поветкиным, он знает, насколько Александр может быть опасен. Но мы также знаем, каким взрывным и подвижным бойцом является Хьюи.

Фьюри нужно будет пройти сквозь огонь, чтобы победить. И, если он победит, награда будет огромной. Отличная игра! Мы не планировали отправлять Фьюри в подобный бой, но всё так сложилось. Появилась возможность, Фьюри согласился.

Бокс: расписание боев на август 2019

Он верит, что может победить Поветкина. В этом случае он станет более известным бойцом, появятся шансы на титульный поединок», — цитирует Хирна BoxingScene.

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Бокс, Джошуа, Бокс новости, Эдди Хирн.
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