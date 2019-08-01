Известный боксер получил 18 лет тюрьмы за сексуальное насилие над дочкой

Новости спорта: Карлос Бальдомир (49-16-6, 15 КО) выйдет на свободу в 66 лет.

Суд Санта-Фе приговорил знаменитого аргентинского боксера к 18 годам лишения свободы за сексуальное насилие в отношении своей дочери.

Бывший чемпион мира в полусреднем весе впервые надругался над своим ребенком в 2008 году, когда дочери было меньше 7 лет. Психологи работали с девушкой и пришли к выводу, что ее рассказ является правдивым.

В судовом процессе Бальдомира показания дали 13 человек, включая его бывшему жену.

На заседания и во время оглашения приговора бывший боксер вел себя крайне вызывающе – он показывал оскорбительные жесты журналистам и демонстративно становился в боксерскую стойку.

Карлос Бальдомир выступал на профи-ринге с 1993 по 2014 года. В послужном списке аргентинца победы над Артуро Гатти и Забом Джудой. В 2006 году он единогласным решением судей проиграл Флойду Мейвезеру.