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Известный боксер получил 18 лет тюрьмы за сексуальное насилие над дочкой

Известный боксер получил 18 лет тюрьмы за сексуальное насилие над дочкой
13:02 Сегодня Телеграф ua-football.com Фото: Twitter

Новости спорта: Карлос Бальдомир (49-16-6, 15 КО) выйдет на свободу в 66 лет.

Суд Санта-Фе приговорил знаменитого аргентинского боксера к 18 годам лишения свободы за сексуальное насилие в отношении своей дочери.

Бывший чемпион мира в полусреднем весе впервые надругался над своим ребенком в 2008 году, когда дочери было меньше 7 лет. Психологи работали с девушкой и пришли к выводу, что ее рассказ является правдивым.

В судовом процессе Бальдомира показания дали 13 человек, включая его бывшему жену.

На заседания и во время оглашения приговора бывший боксер вел себя крайне вызывающе – он показывал оскорбительные жесты журналистам и демонстративно становился в боксерскую стойку.

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Карлос Бальдомир выступал на профи-ринге с 1993 по 2014 года. В послужном списке аргентинца победы над Артуро Гатти и Забом Джудой. В 2006 году он единогласным решением судей проиграл Флойду Мейвезеру.

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