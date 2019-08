Американский боксер удивил своей защитой в углу ринга (Видео)

В американских СМИ движения Фармера сравнили с эпизодом из фильма «Матрица», когда герой картины уклонялся от пуль.

В поединке с Френуа, который проходил 27 июня, Фармер защитил чемпионский титул IBF, победив единогласным решением судей. При этом после поединка победителя освистали. Зрителям не понравилось, что Фармер был больше сосредоточен на обороне, а не на атаке. Промоутер боксёра Лу ДиБелла даже сообщил, что попросит спортсмена действовать в более яркой манере.

Sweet Pea on the shorts, Sweet Pea in the corner! @TevinFarmer22's defensive prowess was in full flow Saturday night @DAZN_USA #FarmerFrenois #AllOrNothing pic.twitter.com/HCIyofo5LM

— Matchroom Boxing (@MatchroomBoxing) July 29, 2019