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Боксер Хижняк станет Почетным гражданином Полтавы

Боксер Хижняк станет Почетным гражданином Полтавы
16:58 Сегодня Телеграф boxingnews.com.ua

Новости спорта: Александр Хижняк получит почетную награду.

Депутаты Полтавского городского совета рассмотрят предложение присвоить звание «Почетный гражданин Полтавы» известному украинскому боксеру Александру Хижняку.

Проект решения предусматривает наградить 23-летнего спортсмена отличием территориального общества «Почетный гражданин города Полтавы».

Напомним, в 2017 году Александр Хижняк завоевал все возможные золотые награды на ведущих боксерских стартах, а в 2018 году Международная боксерская Ассоциация (AIBA) признала его лучшим боксером мира независимо от весовой категории.

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Полтава, Бокс, Новости бокса, Александр Хижняк.
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