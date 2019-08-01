Боксер Хижняк станет Почетным гражданином Полтавы

Новости спорта: Александр Хижняк получит почетную награду.

Депутаты Полтавского городского совета рассмотрят предложение присвоить звание «Почетный гражданин Полтавы» известному украинскому боксеру Александру Хижняку.

Проект решения предусматривает наградить 23-летнего спортсмена отличием территориального общества «Почетный гражданин города Полтавы».

Напомним, в 2017 году Александр Хижняк завоевал все возможные золотые награды на ведущих боксерских стартах, а в 2018 году Международная боксерская Ассоциация (AIBA) признала его лучшим боксером мира независимо от весовой категории.