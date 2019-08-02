Сауль Альварес лишен титула IBF

Новости спорта: Сауль Альварес оставил вакантным титул чемпиона мира по версии IBF.

Мексиканский боксёр Сауль Альварес оставил вакантным титул чемпиона мира по версии IBF, сообщает Boxing Scene. Мексиканец отказался от поединка с украинцем Сергеем Деревянченко, в котором он должен был защищать титул. После этого Альварес остаётся чемпионом мира по версиям WBC и WBA в среднем весе.

Деревянченко был обязательным претендентом на чемпионский пояс. Стриминговая платформа DAZN, занимающаяся трансляциями боёв Альвареса, была не против поединка с Деревянченко, но мексиканец и его команда отказались от поединка.

Пока следующий соперник Альвареса неизвестен. Ранее сообщалось, что он может встретиться с россиянином Сергеем Ковалёвым. Но российский боксёр в итоге согласился на проведение боя с британцем Энтони Ярдом.