В Россию доставили тело погибшего боксера Дадашева

Новости спорта: 28-летний боксер Максим Дадашев не смог вернуться домой в здравии после боя с Субриэлем Матиасом.

20 июля российский атлет вошел в ринг с желанием стать первым претендентом на чемпионский бой в первом полусреднем весе (до 63,5 кг) по версии IBF. Бой с Матиасом получился жизненно провальным для Дадашева. Он уступал, пропуская удар за ударом, но держался. Лишь в 11-м раунде его тренер Бадди Макгиртом вывел подопечного из ринга, но, как оказалось, уже было поздно.

Для Дадашева это было первое поражение в карьере. Уже в раздевалке россиянину стало плохо: его врало, а вскоре он потерял сознание. Боксера госпитализировали в клинику города Оксон-Хилл (штат Мэриленд, США), где проходил бой. Там он был прооперирован, а затем введен в медикаментозную кому, из которой так и не вернулся в сознание.

Дадашев будет похоронен в родном Санкт-Петербурге 4 августа.