Альварес нашел нового соперника после неудачных переговоров с Деревянченко

Новости спорта: Сауль Альварес надеется осенью провести объединительный поединок к среднем весе.

Мексиканец Сауль "Канело" Альварес нацелился на объединение титулов после того, как Международная боксерская федерация (IBF) отобрала у него чемпионский пояс.

Как сообщает инсайдер The Athletic Майк Коппинджер, команда "Канело" вступила в переговоры с чемпионом WBO в среднем весе американцем Деметриусом Андраде. Их поединок запланирован на 26 октября в Лас-Вегасе.

Альварес переключился на кандидатуру Андраде после того, как не сумел договориться о поединке с обязательным претендентом Сергеем Деревянченко (13-1, 10 KO). В результате мексиканец был лишен титула IBF.