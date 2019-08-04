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Усик и Ломаченко показали "двоечку" (Видео)

Усик и Ломаченко показали "двоечку" (Видео)
13:33 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Инстаграм

Новости спорта: Украинские боксеры Александр Усик и Василий Ломаченко вместе тренируются на Конча-Заспе.

Украинские боксеры чемпион мира в легком весе Василий Ломаченко и экс-чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик тренируются вместе под Киевом на Олимпийской базе.

При этом, подготовка проходит в веселой атмосфере, о чем свидетельствует видео, которое появилось на совместной странице боксеров lomus_official.

 
 
 
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Lomus на позитиве Всем хорошего дня и позитивного настроения #Papachenko #Loma #Lomachenko #Lomus #lomusofficia #boxing #Ukraine #Usyk #Ломаченко #Усик #Украина #бокс #спорт #london #champion

Публикация от LomUs™️ (@lomus_official)

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На видео Усика попросили показать "двоечку" и он, а следом и Ломаченко блеснули юмором, выполняя просьбу.

Ломаченко свой следующий бой проведет 31 августа в Лондоне против британца Люка Кэмпбелла, а Усик ориентировочно в середине октября дебютирует в супертяжелом весе боем с камерунцем Карлосом Такамом.

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Бокс, Видео, Новости бокса, Василий Ломаченко, Александр Усик.
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