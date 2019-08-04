Усик и Ломаченко показали "двоечку" (Видео)

Новости спорта: Украинские боксеры Александр Усик и Василий Ломаченко вместе тренируются на Конча-Заспе.

Украинские боксеры чемпион мира в легком весе Василий Ломаченко и экс-чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик тренируются вместе под Киевом на Олимпийской базе.

При этом, подготовка проходит в веселой атмосфере, о чем свидетельствует видео, которое появилось на совместной странице боксеров lomus_official.

На видео Усика попросили показать "двоечку" и он, а следом и Ломаченко блеснули юмором, выполняя просьбу.

Ломаченко свой следующий бой проведет 31 августа в Лондоне против британца Люка Кэмпбелла, а Усик ориентировочно в середине октября дебютирует в супертяжелом весе боем с камерунцем Карлосом Такамом.