Усик отправился в США

Новости спорта: Украинец будет готовиться к поединку за океаном.

Украинский боксер Александр Усик вылетел в США на подготовку к будущему бою, сообщает Luckypunch.net. Бывший абсолютный чемпион мира в тяжелом весе должен дебютировать в супертяжелом дивизионе в поединке против камерунца Карлоса Такама.

Усик вместе с командой продолжат работу на сборе уже на месте предстоящего поединка.

Ранее сообщалось, что бой украинца с Такамом, который был отменен в мае из-за травмы бицепса Усика, состоится в Чикаго на Wintrust Arena 12 или 19 октября. За поединок против камерунца Усик заработает 1,2 миллиона долларов.

В последнем бою Александр Усик победил нокаутом Тони Беллью в ноябре прошлого года и защитил все свои титулы в крузервейте. Однако позже украинец остался без чемпионских поясов из-за перехода в супертяжелый вес.

38-летний Такам в своем последнем поединке выиграл у Сенада Гаши, а до этого проиграл Дереку Чисоре и Энтони Джошуа.