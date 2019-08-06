Фьюри ответил поцелуем на критику Уайлдера

Новости спорта: Тайсон Фьюри прореагировал на критику со стороны чемпиона мира по версии WBC Деонтея Уайлдера.

Бывший чемпион мира британец Тайсон Фьюри прореагировал на критику со стороны чемпиона мира по версии WBC Деонтея Уайлдера. Ранее Уайлдер сказал, что Фьюри "продолжает набирать в соперники ночных могильщиков с кладбища". Так Уайлдер охарактеризовал следующего оппонента Фьюри, шведа Отто Уаллина.

"Это большой поцелуй Деонтею Уайлдеру, известному как большой завистливый мешок", — написал у себя в "инстаграме" Фьюри, сложив губы в поцелуе.

Предполагается, что Фьюи и Уайлдер в начале 2020 года проведут бой-реванш. Первый поединок соперников, проходивший в конце 2018 года, завершился ничьей. Оба соперника остались недовольны итоговым решением судей. Ранее промоутер Фьюри Боб Арум сообщил, что стороны уже подписали контракт.