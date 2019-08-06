Пакьяо выступил за смертную казнь

Новости спорта: Легендарный боксёр Мэнни Пакьяо считает, что на Филиппинах должна действовать смертная казнь.

По его мнению, населению следует доверять Верховному суду, который принимает решение о высшей мере наказания. В то же время Пакьяо, являющийся сенатором в родной стране, признал, что ошибки возможны.

«Как я говорил, мы допускаем ошибки. Но нужно доверять и верить в справедливость Верховного суда», — приводит слова Пакьяо Rappler.

Пакьяо и раньше выступал за смертную казнь. Спортсмен полагает, что высшая мера наказания должна применяться к торговцам наркотиками.

На Филиппинах ведётся обсуждение высшей меры наказания. Противники смертной казни приводят статистику, подтверждающую, что более чем в половине случаев смертная казнь применялась неверно.