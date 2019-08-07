Руис предложил провести реванш с Джошуа в Мексике

Новости спорта: Энди Руис предложил еще один город для проведения реванша с Джошуа.

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA Super, WBO и IBF Энди Руис предложил провести реванш с Энтони Джошуа на своей родине - в Мексике.

"Энтони Джошуа говорил, что может мне надрать задницу прямо в Тихуане. Так докажи это, давай проведем бой в Мексике. Помню, что у тебя была большая мотивация боксировать со мной в США, ты хотел создать себе здесь репутацию", - написал Руис на своей странице в Twitter.

Напомним, что первый бой Руиса и Джошуа состоялся в США 1 июня. Тогда мексиканец сенсационно отобрал все пояса Джошуа.

Ранее местом проведения реванша боксеров рассматривали Великобританию и США, но позже одним из вариантов назвали Саудовскую Аравию.