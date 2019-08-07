Скачать
Среда, 07.08.2019
Брюгге - Динамо: обзор матча Лиги чемпионов (Видео)
Брюгге - Динамо: обзор матча Лиги чемпионов (Видео)
Названа дата дебюта Усика в хэвивейте
Названа дата дебюта Усика в хэвивейте
Официально: Дерби объявил о подписании Уэйна Руни
Официально: Дерби объявил о подписании Уэйна Руни
Топ-10 самых дорогих покупок клубами АПЛ за лето 2019
Топ-10 самых дорогих покупок клубами АПЛ за лето 2019

Руис предложил провести реванш с Джошуа в Мексике

Руис предложил провести реванш с Джошуа в Мексике
07:51 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Instagram

Новости спорта: Энди Руис предложил еще один город для проведения реванша с Джошуа.

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA Super, WBO и IBF Энди Руис предложил провести реванш с Энтони Джошуа на своей родине - в Мексике.

"Энтони Джошуа говорил, что может мне надрать задницу прямо в Тихуане. Так докажи это, давай проведем бой в Мексике. Помню, что у тебя была большая мотивация боксировать со мной в США, ты хотел создать себе здесь репутацию", - написал Руис на своей странице в Twitter.

Напомним, что первый бой Руиса и Джошуа состоялся в США 1 июня. Тогда мексиканец сенсационно отобрал все пояса Джошуа.

Арум опасается за Ломаченко

Ранее местом проведения реванша боксеров рассматривали Великобританию и США, но позже одним из вариантов назвали Саудовскую Аравию.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Бокс, Джошуа, Новости бокса, Энди Руис.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Брюгге 1:0 Динамо: события матча
02 Топ-10 самых дорогих покупок клубами АПЛ за лето 2019
03 Брюгге - Динамо: стартовые составы команд
04 Динамо проиграло Брюгге в первом матче квалификации Лиги чемпионов
05 Переход Коутиньо в Арсенал сорвался, хавбек может перебраться в Тоттенхэм
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь