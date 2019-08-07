Богачук сделал свой прогноз на бой Ломаченко-Кэмпбелл

Новости спорта: Сергей Богачук поделился своим мнением о самом ожидаемом бое августа.

31 августа в Лондоне чемпион WBA и WBO в легком весе Василий Ломаченко (13-1, 10 КО) в бою за вакантный титул WBC встретится с британцем Люком Кэмпбеллом (20-2, 26 КО).

Богачук не сомневается, что в статусе победителя ринг покинет боксер из Украины.

"Что тут думать? Я сейчас вообще не вижу того, кто может победить Ломаченко. Конечно, это бокс и любой может ударить. Вот как было в бою Ломаченко с Линаресом, когда он нормально пропустил.

Но чтобы кто-то дал конкретный бой или перебоксировал его, то таких я не вижу. Просто кто-то может махнуть и попасть, но у Василия трудно попасть, потому что у него очень хорошая защита, он подвижен и хорошо работает в атаке", - сказал 24-летний проспект в интервью Федерации бокса Украины.

Что касается Сергея Богачука, то главная надежда Украины в первом среднем весе в конце июля в третьем раунде нокаутировал Фернандо Марина (16-4-3, 12 КО).