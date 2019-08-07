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Ярд: Ковалев отказался сдавать допинг-тест

Ярд: Ковалев отказался сдавать допинг-тест
13:24 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Twitter

Новости спорта: Энтони Ярд рассказал, что ранее чемпион мира WBO Сергей Ковалев отказался сдавать допинг-тест.

Британский полутяжеловес Энтони Ярд (18-0, 17 КО) рассказал, что ранее чемпион мира WBO Сергей Ковалев (33-3-1, 28 КО) отказался сдавать допинг-тест и именно поэтому их бой был перенесен с июня на конец августа. Слова Ярда приводит mirror.co.uk:

«Ковалев не согласился на допинг-тест, когда мы впервые вели переговоры. Мы не могли это принять. Поединок должен был состояться в июне, я подписал все бумаги, однако Ковалев этого не сделал. Надеюсь, что Сергей пройдет тест, но я не работаю в VADA и не собираюсь везде ходить за ним, чтобы увидеть, сдал он допинг-пробы или нет».

Бой Ковалева против Ярда состоится 24 августа на Traktor Sports Palace в Челябинске. Поединку с британцем, россиянин мог предпочесть встречу с самым популярным боксером современности Саулем Альваресом (52-1-2, 35 КО).

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Бокс, Новости бокса, Сергей Ковалев, Энтони Ярд.
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