Турман требует реванша с Пакьяо

Новости спорта: Кит Турман не согласен с результатом недавнего боя против Мэнни Пакьяо.

Турман 20 июля в Лас-Вегасе разделенным решением судей уступил Пакьяо и потерял титул WBA в полусреднем весе.

"Я готов к реваншу. У Пакьяо хорошим было только начало. Мэнни не рискует, как молодой боец. Он умнее, он прошел через все это.

Думаю наш бой завершился вничью. Не думаю, что Пакьяо выиграл. Это было очень близко, 50 на 50, как бросок монеты.

Думаю, это лучший бой в году. Возможно, мне придется поехать на Филиппины, чтобы поговорить с Пакьяо лично. Теперь меня любят на Филиппинах. Это был настоящий чемпионский бой", - приводит слова Турмана TMZ Sports.