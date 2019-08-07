Майк Тайсон сделал свой прогноз на реванш Джошуа - Руис

Руис 1 июня в Нью-Йорке в седьмом раунде техническим нокаутом побил Энтони Джошуа (22-1, 21 КО) и стал новым чемпионом мира WBO, WBA и IBF.
"На днях мы говорил с Энди. У него прекрасная энергия, он замечательный человек.
Реванш с Джошуа? Если Руис сделал это один раз, то может сделать это снова", - приводит слова Тайсона ESPN Deportes.
Бой-реванш Руис-Джошуа должен состоятся до конца года. Вероятно, два супертяжа повторно выяснят отношения на 70-тысячной арене в Кардиффе.
Ранее появилась информация, что реванш между Руисом и Джошуа может пройти на нейтральной территории.