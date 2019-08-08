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Редкач тренируется вместе с Уайлдером и Мозли

Редкач тренируется вместе с Уайлдером и Мозли
13:47 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Инстаграм

Новости спорта:Украинский боксер Иван Редкач готовится к бою с Бронером.

Украинский боксер первого среднего веса Иван Редкач готовится к бою с экс-четырехкратным чемпионом мира американцем Эдриэном Бронером.

По информации СМИ, ориентировочно поединок Редкач — Бронер состоится в октябре 2019 года. Об этом сообщает XSPORT.

Иван Редкач свой предыдущий бой провел против другого экс-чемпиона мира в нескольких дивизионах американца Девона Александера. В котором победил нокаутом.

Эдриэн Бронер в свою очередь в январе по всем статьям решением судей проиграл Мэнни Пакьяо.

Ранее сообщалось, что бывший чемпион мира в четырех весовых категориях Эдриэн Бронер подтвердил, что его следующим соперником станет украинец Иван Редкач.

Украинский боксер сейчас готовится к поединку с Бронером и поделился в соцсети фото после одной из своих тренировок, на котором также присутствуют его тренер Шейн Мозли и чемпион мира WBC в супертяжелом дивизионе Деонтей Уайлдер:

Напомним, что после поединка с Девоном Александером Иван Редкач имеет 23 победы в своем послужном списке, 18 из которых были досрочными.

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