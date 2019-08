Иноуэ - Донейр: где и когда состоится финал Всемирной боксерской суперсерии

Финал Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) в легчайшем весе (до 53,5 кг) между чемпионом мира по версии IBF, 26-летним японцем Наоя Иноуэ и чемпионом WBA, 36-летним филиппинцем Нонито Донэйром состоится 7-го ноября в городе Сайтама, Япония, на Saitama Super Arena. Об этом организаторы объявили официально.

"Трофей Мухаммеда Али и лучший продакшн в боксе прибывают в Страну Восходящего Солнца для грандиозного зрелища. Две настоящие суперзвезды выяснят, кто лучший в дивизионе, и принесут домой трофей Али.

