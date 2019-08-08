Иноуэ - Донейр: где и когда состоится финал Всемирной боксерской суперсерии

Финал Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) в легчайшем весе (до 53,5 кг) между чемпионом мира по версии IBF, 26-летним японцем Наоя Иноуэ и чемпионом WBA, 36-летним филиппинцем Нонито Донэйром состоится 7-го ноября в городе Сайтама, Япония, на Saitama Super Arena. Об этом организаторы объявили официально.
"Трофей Мухаммеда Али и лучший продакшн в боксе прибывают в Страну Восходящего Солнца для грандиозного зрелища. Две настоящие суперзвезды выяснят, кто лучший в дивизионе, и принесут домой трофей Али.
Who you got?!
@naoyainoue_410 vs @filipinoflash
Ali Trophy Final
7 November 2019
Saitama Super Arena, Japan
Ticket Alerts: https://t.co/5HSBFBFTxL#InoueDonaire #AliTrophy pic.twitter.com/gj9mnZstSd
— World Boxing Super Series (@WBSuperSeries) August 7, 2019
Иноуэ доказал, почему его называют "Монстром", он ненормальный, его сила с другой планеты, и уже знаковый Донэйр, сделавший один из лучших нокаутов года в своем полуфинале, выглядит сильнее, как когда-либо в сумерках своей карьеры", - сказал организатор WBSS Калле Зауэрланд.