Иноуэ - Донейр: где и когда состоится финал Всемирной боксерской суперсерии

Новости спорта:Наоя Иноуэ встретится с Нонито Донейром 7 ноября в Японии.

Финал Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) в легчайшем весе (до 53,5 кг) между чемпионом мира по версии IBF, 26-летним японцем Наоя Иноуэ и чемпионом WBA, 36-летним филиппинцем Нонито Донэйром состоится 7-го ноября в городе Сайтама, Япония, на Saitama Super Arena. Об этом организаторы объявили официально.

"Трофей Мухаммеда Али и лучший продакшн в боксе прибывают в Страну Восходящего Солнца для грандиозного зрелища. Две настоящие суперзвезды выяснят, кто лучший в дивизионе, и принесут домой трофей Али.

Иноуэ доказал, почему его называют "Монстром", он ненормальный, его сила с другой планеты, и уже знаковый Донэйр, сделавший один из лучших нокаутов года в своем полуфинале, выглядит сильнее, как когда-либо в сумерках своей карьеры", - сказал организатор WBSS Калле Зауэрланд.