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Джошуа объяснил, почему проиграл Руису

Джошуа объяснил, почему проиграл Руису
16:57 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Инстаграм

Новости спорта:Энтони Джошуа признал, что не был полностью сосредоточен перед боем.

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе британец Энтони Джошуа признал, что не был полностью сосредоточен перед боем с американцем Энди Руисом и рассказал об ошибках при подготовке к поединку.

"Моей целью в этом бою было понять, буду ли я сражаться с Уайлдером далее. Цель этого боя — что же он будет делать дальше? Дело было не только в том, чтобы победить. Сам по себе этот бой ничего не давал.

Если бы я победил Руиса, это не так уж много значило бы для меня, поскольку Уайлдер все равно бы не встретился со мной из-за подготовки к матчу-реваншу с Фьюри", – цитирует Джошуа Metro.

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