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Майк Тайсон: Я тоже употреблял допинг

Майк Тайсон: Я тоже употреблял допинг
07:59 Сегодня Телеграф ua-football.com/

Новости спорта:Боксер прокомментировал недавний допинг-скандал в баскетболе.

Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжёлом весе Майк Тайсон, комментируя недавний допинг-скандал в баскетболе, в ходе которого выяснилось, что один из баскетболистов для прохождения тестов использовал мочу жены, сделал признание.

"Я тоже использовал мочу жены, потом стал использовать мочу детей, так как в анализах жены могли обнаружить беременность. Как решал вопрос с контролирующими органами? Я использовал искусственный пенис. В какой-то момент офицеры отворачивались", — сказал Тайсон в ходе программы "Сейчас или никогда" на ESPN.

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Отметим, история Тайсона это компиляция случаев баскетболистов Ди Джей Купера и Ламара Одома. Так что, скорее всего, боксёр просто пошутил, хотя и не сказал об этом напрямую.

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Допинг, Бокс, Новости бокса, Майк Тайсон.
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